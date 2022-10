Val-de-Marne : nouvelle phase de travaux pour la future gare SNCF Bry-Villiers-Champigny

Cet automne 2022 marque le début d’une nouvelle phase de travaux sur le chantier de la gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (Val-de-Marne). Les travaux de génie civil et la construction de la dalle du pôle bus sont en voie d’achèvement. Ils se poursuivront par les opérations d’aménagement et d’installation des équipements sur les 6 500 m2 du site. Parmi ces interventions figurent la pose du mobilier, la réalisation de la façade, de la maçonnerie ainsi que le revêtement des sols et des murs. À cela s’ajoutera l’installation du réseau électrique, de la plomberie, de la ventilation, de la climatisation et du dispositif de désenfumage.

Selon le planning établi par la SNCF, d’autres opérations seront encore menées jusqu’à la mise en service de la nouvelle gare d’ici à 2027. Elles porteront sur la réalisation du bâtiment voyageurs, sur la reprise des ouvrages d’art et sur l’aménagement des équipements ferroviaires associés.

Cette gare doit permettre aux usagers de transiter entre le RER E, la ligne P, le Grand Paris Express et le réseau de bus Altival. Le projet vise à proposer un trajet d’une banlieue à une autre, évitant ainsi un passage obligatoire par le centre de Paris.