Val-de-Marne : métamorphose du quartier Chantereine à Alfortville, de nouvelles infrastructures verront le jour d’ici à 2026

En mutation depuis 2009, le quartier Chantereine d’Alfortville (Val-de-Marne) poursuit sa métamorphose. Trois immeubles d’habitation vont être démolis pour laisser place à des logements neufs, à des parcs urbains et à de nouveaux équipements publics (une médiathèque et une maison de santé). Autour de la place San-Benedetto-del-Tronto, les espaces publics seront réaménagés en vue d’améliorer la circulation et de rénover l’offre de stationnement. Dans les autres secteurs, plusieurs établissements scolaires seront modernisés, comme les écoles Montaigne, Franceschi, Louise-Michel et Lacore-Moreau. Les travaux afférents viseront à augmenter leur capacité d’accueil et à améliorer le cadre d’apprentissage proposé aux élèves.

Le calendrier des travaux prévoit une livraison de la place San-Benedetto en 2025. Les groupes scolaires devraient être achevés en 2026. Quant à la maison de santé et à la médiathèque, leur ouverture au public est annoncée pour 2027. Ces nouvelles infrastructures permettront notamment d’accompagner le déploiement de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.