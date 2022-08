Val-de-Marne : livraison de la future scène digitale de Thiais en 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

À Thiais (Val-de-Marne), l’équipement métropolitain « la scène digitale » verra le jour d’ici à 2025 dans la zone Senia.

La réalisation d’un équipement baptisé « la scène digitale » s’inscrit dans le cadre du projet de requalification de la zone Senia, à Thiais (Val-de-Marne). Il s’agit d’une structure de plus de 30 000 m² dédiée à la pratique du « e-sport ». D’ici à 2025, elle permettra d’accueillir des manifestations culturelles et « e-sportives ». Un parcours de réalité virtuelle et de sports urbains connectés complètera ce futur espace événementiel.

L’équipement sera situé à côté de la future station de la ligne 14 sud du Grand Paris Express. Il sera composé d’une plateforme événementielle développée par ESL, une entreprise de production d’« e-sport ». Il disposera également d’un aréna pouvant accueillir environ 2 500 personnes, d’un studio d’enregistrement et d’un « gaming-house ».

Lancé en 2018, le projet a fait l’objet d’un protocole d’accord entre les communes de Thiais et d’Orly, l’État, l’Établissement public d’aménagement Orly Rungis Saine Amont (EPA-ORSA) et la métropole du Grand Paris. Le financement est assuré par l’aménageur, Link City.