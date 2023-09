Val-de-Marne : liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges par la nouvelle ligne Câble 1

Le projet Câble 1 (C1) s’apprête à révolutionner les transports en commun dans le département du Val-de-Marne en améliorant la connectivité entre les villes de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. Le premier téléphérique d’Ile-de-France offrira un moyen de déplacement fiable et efficace.

À la mise en circulation de l’équipement, le trajet entre Bois-Matar et Créteil–Pointe-du-Lac prendra seulement 17 minutes. Le C1, qui a nécessité l’installation de 30 pylônes dont cinq doubles, comptera cinq stations accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos. Il desservira quatre villes, soit plus de 19 500 habitants.

D’un coût total de plus de 130 millions d’euros, ces travaux sont financés par la région Ile-de-France à hauteur de 49 %, par le Département pour 30 % et par l’État pour le reste.

L’introduction du système Câble 1 a pour objectif de réduire la congestion routière et de concourir à un environnement plus écologique. De plus, la connectivité améliorée devrait faciliter l’accès à des zones clés afin de favoriser le développement économique et de simplifier les déplacements quotidiens de la population locale.