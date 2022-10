Val-de-Marne : les bâtiments départementaux au cœur de la stratégie de transition énergétique

Le département du Val-de-Marne ambitionne de devenir le premier département producteur d’énergie photovoltaïque en Ile-de-France. Pour l’année 2022, plusieurs installations de panneaux solaires sont prévues dans le schéma directeur de la transition énergétique. Elles concernent les bâtiments départementaux, dont les sites techniques et administratifs, les crèches et les collèges.

La première opération a été réalisée en juillet 2022 sur le toit de l’immeuble Eiffel en construction. D’ici à la fin de l’année 2022, les collèges Samuel-Paty, Camille-Pissarro, Nelson-Mandela, Robert-Desnos et Josette-et-Maurice-Audin seront également équipés.

Pour l’année 2023, le Département entend continuer ses efforts par l’amélioration de la performance énergétique de ses crèches. D’importants travaux sont ainsi prévus sur trois sites. La pose de panneaux photovoltaïques est notamment programmée sur le toit de la crèche Edgard-Degas à Créteil. Le chantier sera complété par une isolation par l’extérieur et une rénovation des locaux, ainsi que la création d’une centrale de traitement de l’air double flux. À Orly, les locaux de la crèche des Hautes-Bornes bénéficieront de travaux d’isolation et de rénovation. Enfin, les mêmes opérations seront réalisées à la crèche des Gondoles à Choisy-le-Roi, en plus de l’installation d’une pompe à chaleur.