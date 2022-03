Val-de-Marne : le quartier du Grand-Ensemble à Alfortville poursuit sa transformation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Alfortville, les travaux de réaménagement du quartier du Grand-Ensemble continuent.

Le quartier du Grand-Ensemble, à Alfortville (Val-de-Marne), poursuit sa mue. Rappelons que de nombreux travaux ont été réalisés dans ce secteur dans le cadre du renouvellement urbain du sud de la ville. Le quartier est désormais doté d’un vaste espace piéton végétalisé qui accueille des aires de jeux, un terrain de sport et une aire de pique-nique. La réhabilitation du centre commercial est également en cours. Elle porte sur la construction d’un nouvel espace de commerces de plus de 500 m2 et de trois immeubles d’habitations de 4 ou 5 étages.

En parallèle, la transformation du quartier continue avec le réaménagement de plusieurs espaces centraux. Trois sites clés vont faire notamment l’objet d’une rénovation. Il s’agit de l’allée commerçante de Choisy, de la place du Grand-Ensemble et du parvis de l’école Louise-Michel. Avec l’arrivée de nouveaux commerces de proximité, ces aménagements permettront d’améliorer le cadre de vie des usagers et des habitants. Ils consisteront à moderniser et à végétaliser ces espaces publics ainsi qu’à créer une « place de village ». Ces futures transformations ont été présentées aux habitants en comité de quartier en décembre 2021.