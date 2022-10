Val-de-Marne : le projet de rénovation et d’extension du collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois entre dans sa deuxième phase

Le chantier de réhabilitation et d’agrandissement du collège Victor-Duruy situé à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, se poursuit. Ces travaux, pilotés par le Département, ont été engagés dans le but de répondre à une augmentation des effectifs des élèves.

Les travaux réalisés en 2020 et 2021 ont permis l'aménagement du laboratoire et de la salle des sciences. Ils incluaient la restructuration de la salle dédiée au pôle vie scolaire et de la chaufferie. Par ailleurs, l’installation de sanitaires au rez-de-chaussée a également été réalisée au cours de cette première phase du projet.

Les opérations de cette deuxième phase portent principalement sur la réalisation d'une deuxième extension de 500 m² qui abritera les locaux pédagogiques du pôle sciences et arts. S’y ajoutent d'autres travaux de réhabilitation visant notamment à faciliter l'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Financé à hauteur de près de 10 millions d'euros par le conseil départemental du Val-de-Marne, le chantier devrait être achevé d'ici à 2024. Les interventions seront effectuées de façon progressive sur site occupé.