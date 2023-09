Val-de-Marne : le projet de réaménagement de la gare de Villeneuve-le-Roi prêt à démarrer

Villeneuve-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne, prépare une transformation majeure du quartier de la gare. Des logements, une maison de retraite, un parvis végétalisé et un parking souterrain sont prévus. L’ensemble devrait revitaliser le pôle gare, peu attractif.

Au cœur de cette initiative se situera également un centre de santé moderne. En parallèle, un espace commercial sera créé, et une nouvelle place accueillante verra le jour et proposera une large variété de produits frais et locaux. Ce marché animé devrait stimuler l’économie locale en créant des opportunités d’emploi et en favorisant les échanges commerciaux.

L’ambition de la commune est de concevoir un quartier offrant des infrastructures modernes et des opportunités pour tous ses résidents. Le permis de construire est en cours d’instruction. S’ensuivra une enquête publique. Le chantier devrait commencer au printemps ou à l’été 2024.