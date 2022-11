Val-de-Marne : le projet de prolongement de la ligne de bus Sénia-Orly soumis à une enquête publique

Dans le cadre du projet de prolongement de la ligne de bus 393 Sénia-Orly, une enquête publique est ouverte. Le projet, élaboré par Île-de-France mobilités, porte sur l’extension de la ligne de bus partant de Thiais vers l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne).

Concrètement, le réseau de bus reliera le carrefour de la Résistance à Thiais à l’aéroport d’Orly sur une distance de plus de 12 km. Neuf stations et une voie dédiée à double sens seront créés. Des trottoirs et une piste cyclable seront également aménagés. Le principal ouvrage de ce projet consiste à élargir une passerelle en encorbellement située sur la rue du Bas-Marin.

L’objectif du prolongement est de faciliter l’accessibilité à la ZAC Sénia et à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne). Par ailleurs, il s’agit d’anticiper la hausse de fréquentation dans ces zones. Le budget prévisionnel du projet s’élève à près de 50 millions d’euros. La phase d’études du projet a été financée par la Région et le Département.