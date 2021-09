Val-de-Marne : le projet d’une zone d’aménagement concerté Charenton-Bercy attend l’avis du public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La consultation du public au sujet de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a été ouverte le 30 août 2021.

Concernant le projet ZAC Charenton-Bercy, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), porté depuis 2016 par Hervé Gicquel, le maire de la ville, un dossier composé de l'évaluation environnementale et de l'avis de l'autorité environnementale a été mis à disposition du public. Du 30 août au 28 septembre 2021, ce dernier est appelé à envoyer ses observations, par voie électronique, à la préfecture.

Rappelons que la ZAC Charenton-Bercy vise la création d’une tour dans le 12e arrondissement, qui s’élèvera à une hauteur de 180 m, et qui comportera un hôtel et des logements. Ce projet s’étendra sur 360 000 m², où 1 200 logements y seront construits, y compris des logements sociaux et étudiants. 61 000 m² seront dédiés aux bureaux. La construction d’une nouvelle passerelle est également prévue afin de relier le bois de Vincennes à la Seine.

Le dépôt de permis de construire est prévu pour 2022, et les travaux devraient commencer au plus tard en 2024.