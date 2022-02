Val-de-Marne : le pont-levis du château de Vincennes sera en chantier en mars 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Estimés à 2,5 millions d’euros, les travaux de rénovation du pont-levis du château de Vincennes dureront dix mois.

À compter de mars 2022, le pont-levis du château de Vincennes (Val-de-Marne) et sa partie fixe appelée « pont dormant » vont bénéficier d’une importante restauration. Ces édifices, qui permettent l’accès au donjon de 50 mètres, présentent des problèmes structurels, avec des joints très fragilisés et des pierres fracturées. La réhabilitation de ces ponts se fera après le diagnostic archéologique entamé depuis fin janvier 2022.

La rénovation portera, entre autres, sur la reprise des maçonneries et des éléments en bois, ainsi que sur la restauration des pierres de parement. Le pont-levis sera reconstruit avec la mise en place d’une passerelle en métal et en bois. Tout au long du chantier, un pont éphémère sera installé afin de permettre l’accès au donjon. Les travaux seront assurés par l’entreprise Degaine, située à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) et spécialisée dans la réhabilitation des monuments historiques.

Rappelons que ce projet, chiffré à 2,5 millions d’euros, a pour objectif de sécuriser l’accès au donjon pour le public et d’améliorer l’accès pour les personnes à mobilité réduite.