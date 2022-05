Val-de-Marne : le parc Pablo-Neruda de Villejuif rouvre au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Villejuif, les habitants peuvent de nouveau profiter des attractions du parc Pablo-Neruda.

Fermé depuis octobre 2021, le parc Pablo-Neruda à Villejuif (Val-de-Marne) s’est depuis métamorphosé. Les travaux réalisés ont permis de reconfigurer le site, de renforcer les aménagements paysagers et de mettre en place de nouveaux équipements ludiques. En outre, davantage d’espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été aménagés. Les visiteurs peuvent se promener sur les nouvelles allées pour découvrir la faune et la flore, laquelle a été renforcée par l’ajout de 10 000 nouveaux plants. Afin de favoriser les activités sportives et ludiques, un « City stade » et des aires de jeux ont été mis en place. Ces équipements sont destinés respectivement aux jeunes sportifs et aux tout-petits.

Afin d’officialiser l’ouverture du parc, la municipalité de Villejuif prévoit d’inaugurer le site le samedi 21 mai 2022. Rappelons que l’objectif du projet est de faire du lieu un écrin de verdure en plein cœur de la ville.