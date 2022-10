Val-de-Marne : lancement du marché de déblaiement du fort de la Redoute à Villejuif pour bientôt.

La décharge de près de 40 000 m2 du fort de la Redoute des Hautes-Bruyères est un domaine appartenant à l’État et situé à Villejuif (Val-de-Marne). La zone a fait office d’occupation sans titre de 2020 à 2021. L’État souhaitait déblayer le site depuis 2021. En septembre 2022, la Direction des finances publiques et la préfecture ont annoncé leur projet de faire un appel d’offres pour cette opération.

Le marché porte sur le déblaiement des déchets issus de métaux et de substances toxiques présents dans la zone. À l’occasion, un cabinet d’expertise a été sollicité pour étudier la situation des lieux. Une fois les travaux achevés, le terrain sera cédé à l’institut Gustave-Roussy pour la construction d’un Campus Santé. En attendant le résultat de l’appel d’offres, la sécurisation de la zone a été mise en place. Il s’agit de la fermeture des issues au fort et du changement des grilles et des barrières de protection.

Le budget total alloué à la sécurisation du site est estimé à environ 1 million d’euros.