Val-de-Marne : lancement du chantier du téléphérique urbain de Créteil.

Le projet de mobilité portant sur la construction du téléphérique urbain d’Ile-de-France est lancé à Créteil (Val-de-Marne). La ligne joindra Créteil à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il s’agit du projet aérien intitulé Câble 1. Les travaux ont commencé fin septembre 2022 pour une livraison attendue en 2025.

Les premiers travaux concerneront la suppression du terre-plein central de la RD1, pour rendre accessibles les réseaux divers (électricité, eau et canalisations). Aussi, chaque réseau sera déplacé par son concessionnaire. Par ailleurs, près de cinq stations seront aménagées. Des perturbations au niveau de la circulation et une limitation de vitesse à 30 km/h sont prévues en plus de la neutralisation de quelques routes.

Le Câble 1 est une innovation dans le domaine du transport public. En effet, ce projet aérien permettra de faciliter les déplacements entre les villes. Le téléphérique pourra transporter environ 11 000 passagers en une journée, soit plus de 1 000 personnes par heure. Notons que son exploitation et sa construction sont confiées à Ile-de-France Mobilités (IDFM