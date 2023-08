Val-de-Marne : lancement du chantier de rénovation urbaine au Bois l’Abbé

Situé sur les communes de Champigny-sur-Marne et de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), le Bois l’Abbé a été retenu parmi les quartiers éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Ce dernier a été mis en place par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en 2014. Il prévoit de moderniser plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Pour le secteur du Bois l’Abbé, les travaux d’aménagement ont commencé le 18 juillet 2023.

Ce projet porte sur l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie des habitants. Le chantier inclut le désenclavement du secteur et l’aménagement des espaces publics. La construction de nouvelles habitations et la réhabilitation des résidences existantes sont également prévues. Au total, près de 1 300 foyers vont être résidentialisés et environ 310 maisons seront transformées ou démolies. Certains appartements en rez-de-chaussée seront reconvertis en locaux commerciaux et plus de 400 logements en accession vont être construits.