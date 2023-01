Val-de-Marne : lancement des travaux pour la création de la nouvelle rue Watel à L’Haÿ-les-Roses

Au cours de ce premier semestre 2023, des aménagements viaires seront réalisés dans la commune de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Il s’agit de travaux préparatoires, liés à la modification prochaine du tracé de la rue Watel.

Les travaux seront menés en trois phases. La première porte sur la pose des réseaux d’électricité, des réseaux de télécommunications et des conduites d’eau, de gaz ainsi que d’assainissement au niveau de l’intersection avec la rue Jean-Jaurès. La deuxième phase, qui se déroulera entre la mi-février et début juin 2023, se concentrera sur la modification de ce carrefour et des places de stationnement le long de la rue Watel. La troisième phase consistera à reconfigurer l’accès au parc attenant.

Ce chantier fait partie du projet de rénovation du centre-ville de L’Haÿ-les-Roses. Cette opération permettra de libérer un espace qui sera consacré à la création d’une place piétonne et d’une quarantaine de logements qui constitueront le nouvel îlot Virgule.