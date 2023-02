Val-de-Marne : lancement d’un nouveau projet immobilier à Joinville-le-Pont

À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), un nouveau complexe immobilier verra le jour à l’intersection de la rue Henri-Barbusse et du boulevard de l’Europe. Il regroupera une résidence étudiante d’environ 160 chambres, un centre d’hébergement d’urgence d’une trentaine de logements, et un centre sportif, comptant six terrains de squash en sous-sol. Des bureaux, d’une superficie totale de 400 m2, seront également aménagés pour accueillir la Fédération française de squash.

Construit par le bailleur social LogiRep, le bâtiment devrai être achevé en 2025. Une enveloppe de 26 millions d’euros est investie dans la réalisation des travaux. Bénéficiant des soutiens de l’État et de la municipalité, le projet répondra à deux objectifs. D’un côté, il vise à proposer une nouvelle offre de logements dans le quartier. De l’autre, il permettra de favoriser la pratique sportive dans la commune et ses environs. Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une stratégie de déploiement d’équipements, portée par la Fédération.