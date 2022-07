Val-de-Marne : la reconstruction des halles de marché de Nogent-sur-Marne est confiée à la société Chantiers Modernes Construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La société Chantiers Modernes Construction est le lauréat de l’appel d’offres pour la reconstruction des halles de marché de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

La commission d’appel d’offres pour les nouvelles halles de marché du centre-ville de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a dévoilé le nom du lauréat le 7 juin 2022 : la société Chantiers Modernes Construction, une filiale de Vinci Construction France. L’entreprise prévoit des halles dotées d’une toiture en verre équipée de panneaux photovoltaïques et soutenue par une charpente en bois, à une dizaine de mètres de hauteur. Par ailleurs, des espaces verts seront aménagés pour occuper 33 % de la superficie du site, et le parking existant sera agrandi afin de doubler le nombre de places de stationnement.

La nouvelle infrastructure accueillera une centaine de commerçants alimentaires et non alimentaires. Selon l’objectif de la municipalité, le lieu sera une vitrine pour les produits frais, biologiques et issus du circuit court. Le budget nécessaire à sa réalisation est estimé à 31,5 millions d’euros. Le calendrier du projet prévoit un démarrage du chantier d’ici à 2024 pour un délai maximal de deux ans.