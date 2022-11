Val-de-Marne : La piscine de Telemaco-Goin à Charenton-le-Pont de nouveau accessible au public

La piscine du complexe nautique Telemaco-Goin à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) a rouvert ses portes àl’été 2022, après une fermeture de cinq ans. L’infrastructure datant des années 1960 présentait des fuites d’eau et a fait l’objet de travaux de rénovation.

La réhabilitation a concerné la piscine et l’ensemble du complexe sportif. En plus des opérations de rénovation, la mise aux normes du site a également été réalisée. Il est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les bassins ont été modifiés notamment le bassin d’apprentissage qui a été agrandi. La réfection des douches, des vestiaires et du plateau gymnastique, l’aménagement de l’espace dédié aux plongées ont également été effectués. En outre, un ascenseur a aussi été mis en place afin de faciliter l’accès aux trois niveaux du site.

Ce chantier de rénovation est chiffré à environ 11 millions d’euros. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’embellissement du complexe et vise à optimiser le confort des usagers.