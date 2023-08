Val-de-Marne : la Maison pour tous de Marolles-en-Brie inaugurée en septembre 2023

L’ancien local de la police municipale de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) a été réaménagé pour devenir une Maison pour tous, qui sera ouverte à partir de septembre 2023.

Les travaux se sont achevés en mai 2023, avec la contribution des équipes techniques municipales et l'aide de bénévoles. Présenté comme un espace d’échange et de partage, l’objectif de ce nouvel équipement communal est notamment d’œuvrer contre les problèmes d'isolement et de dépendance ressentis par certains résidents.

Diverses activités gratuites y seront organisées. S'étendant sur une centaine de mètres carrés, la maison comprend une grande pièce principale au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et un espace détente équipé d'une bibliothèque. Un espace extérieur a également été aménagé. Une salle supplémentaire, proposant une console de jeux et un projecteur, est prévue. Deux bureaux seront disponibles pour les habitants, l'un d’eux accueillera les permanences du centre d'action sociale.