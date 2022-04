Val-de-Marne : la construction du nouveau rectorat de l’académie de Créteil est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le futur bâtiment devant accueillir le rectorat de l’académie de Créteil sera livré en 2024.

La première pierre du nouveau rectorat de l’académie de Créteil (Val-de-Marne) a été posée le 15 mars 2022. Les travaux permettront la construction d’un bâtiment de sept étages sur le lot 4A de la zone d’aménagement concerté du triangle de l’Échât. Devant être livrés en 2024, les nouveaux locaux seront composés de bureaux, de salles de réunion, de sanitaires et de zones de circulation partiellement à ciel ouvert. Au total, 1 120 postes de travail seront aménagés. À cela s’ajouteront une salle de restauration, des locaux d’archives, des services d’accueil et 200 places de stationnement.

Le coût du projet s’élève à 80 millions d’euros. Pour l’Académie, l’objectif est d’accompagner l’amélioration de la qualité de service du personnel du rectorat. Précisons qu’en plus du personnel, le bâtiment doit aussi regrouper la direction des services départementaux de l’Éducation nationale et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Créteil.