Val-de-Marne : la construction de la nouvelle zone d’aménagement concerté du Haut du Mont-Mesly sera lancée au milieu de l’année

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Créteil prévoit le début du chantier de renouvellement du quartier du Haut du Mont-Mesly dans quelques mois

Depuis le 21 janvier 2022, une enquête environnementale est menée dans la commune de Créteil (Val-de-Marne) jusqu’au 22 février prochain. Il s’agit d’une procédure préalable à l’obtention du permis environnemental, indispensable à la création d’une nouvelle zone d’aménagement concerté dans le quartier du Haut du Mont-Mesly. Attendue pour le milieu de l’année 2022, l’obtention de cette autorisation permettra le commencement des travaux. Dans un premier temps, ils porteront sur la construction de 350 logements.

Rappelons que l’opération est un projet issu du nouveau programme national de renouvellement urbain. Il vise la création d’immeubles d’habitation (970 logements), d’un carrefour éducatif (deux écoles, une crèche, un service d’éducation spéciale et de soins à domicile), d’un espace socioculturel et de commerces. L’ensemble de l’espace public bénéficiera d’un aménagement paysager mettant en valeur l’histoire et l’identité du Mont-Mesly. Une forêt urbaine de 1 000 arbres plantés et des parcs publics de proximité seront notamment créés. Selon le calendrier prévisionnel du projet, la nouvelle zone d’aménagement concerté devrait être livrée en 2028.