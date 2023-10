Val-de-Marne : Kley, une nouvelle résidence universitaire à Créteil

Une nouvelle résidence avec une capacité d'accueil de plus de 570 lits, sera construite à Créteil (Val-de-Marne) d'ici à 2026. Elle proposera environ 497 logements étudiants, allant du T1 au T6. Afin de répondre aux attentes des jeunes, des espaces communs dédiés au bien-être et à la convivialité seront aménagés.

Au rez-de-chaussée, les résidents pourront bénéficier d'environ 670 m2 d'espaces intérieurs. Ceux-ci incluront, entre autres, une salle de sport, un lieu de détente et une zone de restauration. En outre, l’établissement proposera un laboratoire de recherche avec des espaces de coworking insonorisés et une grande salle de cinéma. S’y ajouteront des espaces extérieurs d’une superficie de 2 500 m², qui seront constitués d’une zone boisée, d’une piste d'athlétisme et de terrains de jeux.

L’aménagement de la résidence Kley vise à répondre aux besoins croissants en logements étudiants dans la région francilienne, notamment dans le département du Val-de-Marne.