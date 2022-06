Val-de-Marne : Influence et Skyline, deux nouvelles résidences à Ivry-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Ivry-sur-Seine, deux nouvelles résidences composées de 243 appartements viennent compléter l’offre de logement social.

Le 20 mai 2022, la ville d’Ivry-sur-Seine, la Société d’aménagement et de développement des villes du département du Val-de-Marne ainsi que le promoteur immobilier Valophis Habitat ont inauguré les résidences Influence et Skyline. La première, située au 122, boulevard Paul-Vaillant-Couturier, compte 144 appartements. Ce lot est composé de 86 logements en accession, de 31 logements locatifs intermédiaires, de 27 logements sociaux et de trois locaux d’activité. La seconde, se trouvant au 17, rue Pierre-Rigaud, dispose de 60 logements en accession, de 39 logements locatifs sociaux et d’un local d’activité.

La construction des deux immeubles d’habitation vise à soutenir l’offre de logement social de qualité et durable dans la localité et sur le territoire du Val-de-Marne. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans la convention de partenariat conclue par le groupe Valophis et le Département, qui a pris part au financement des travaux. Cet accord prévoit la construction de plus de 2 600 logements sociaux, à raison de 440 par an d’ici à fin 2026.