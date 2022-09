Val-de-Marne : inauguration du lycée Gabriel-Péri au début septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), la reconstruction du lycée Gabriel-Péri a nécessité un budget de plus de 35 millions d’euros.

Après cinq ans de travaux, l’inauguration du lycée Gabriel-Péri à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a eu lieu le 1er septembre 2022. La cérémonie s’est tenue en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, de Laurent Jeanne, le maire de la ville, et d’Olivier Capitanio, le président du conseil départemental du Val-de-Marne.

Le chantier engagé par la Région portait sur la démolition-reconstruction de ce lycée datant des années 1960. Seuls la maison des élèves et les logements de fonction ont été conservés et remis à neuf. Un nouveau bâtiment conçu par l’agence VEA-Grifo a été construit en lieu et place des structures détruites. L’infrastructure, réputée écoresponsable, est aménagée autour d’un immense couloir central qui mène vers les différents pôles répartis sur deux niveaux. Les salles de classe sont plus lumineuses et plus spacieuses. Un nouvel amphithéâtre, un centre de documentation et d’information, un réfectoire ainsi que les bureaux de l’administration complètent l’équipement scolaire.

L’opération incluait par ailleurs le renouvellement des outils et des équipements pédagogiques, en particulier ceux des pôles électricité, électrotechnique, métallerie, ainsi que ceux de la salle de sport. S’y ajoutait la création de plusieurs espaces verts.

Ce nouveau lycée, dont l’aménagement a nécessité plus de 35 millions d’euros, pourra accueillir 700 élèves.