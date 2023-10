Val-de-Marne : inauguration des nouveaux équipements du stade Géo-André, à Gentilly

À Gentilly (Val-de-Marne), le stade Géo-André dispose désormais d’équipements modernes. Le terrain de football a notamment été recouvert d’une pelouse synthétique et entouré par des mâts d’éclairage. Par ailleurs, la fixation de barrières de protection et de filets pare-ballons sur le pourtour du stade a été réalisée. Afin de marquer la fin de cette rénovation, une inauguration s’est tenue fin septembre 2023 et une compétition de football a été organisée par les équipes locales.

Selon la municipalité de Gentilly, cette opération de modernisation a permis d’inscrire le site dans une démarche écologique. Cela s’est traduit par l’utilisation d’une pelouse faite de liège recyclé et par la pose de luminaires à LED qui seront plus économes. Les derniers aménagements seront réalisés en octobre, ils consisteront en la mise en place de haies et en l’installation de la loge du gardien près des vestiaires.