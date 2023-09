Val-de-Marne : inauguration des cours des écoles Paul-Langevin et Nelson-Mandela, à Choisy-le-Roi

Les nouvelles cours végétalisées des établissements scolaires Paul-Langevin et Nelson-Mandela, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ont été inaugurées le 16 septembre 2023. Leur réaménagement s’inscrivait dans le cadre du programme « cours vivantes », qui consiste à réaménager les cours de récréation en y apportant plus d’ombre, de végétation et d’eau.

Coconstruit avec les parents, les enseignants et les techniciens, le projet a été conçu dans une démarche respectueuse de l’environnement. Les travaux ont porté sur la plantation d’une quarantaine d’arbres et sur la désimperméabilisation d’environ 65 % des sols. La topographie des cours a aussi été redessinée pour aménager des jardins de pluie et gérer ainsi les eaux pluviales courantes. Les élèves disposent également de 13 espaces d’activités différents, dont des cabanes et des jardins pédagogiques.

Ce chantier de végétalisation des cours scolaires vise à faire face au réchauffement climatique et à améliorer les conditions de vie des élèves. Le coût de l’opération s’élève à environ 700 000 euros.