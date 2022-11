Val-de-Marne : implication des citoyens dans le nouveau cœur de ville d’Ivry-sur-Seine

La commune d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) souhaite réaménager son cœur de ville. Le programme concerne le secteur circonscrit entre la rue Robespierre, la gare RER, le parc des Cormailles et la manufacture des Œillets. Selon la localité, l’objectif est d’adapter ces secteurs aux enjeux socio-économiques futurs. Dans cette optique, une étude urbaine a été lancée par la commune. Confiée au groupement d’architectes Tectone-Wagon-Soletdev, l’opération est entreprise en vue de dessiner le nouveau visage du quartier. Elle doit aboutir à la conception de deux principaux projets. Notamment, le réaménagement de l’ilot de l’hôtel de ville et la valorisation du patrimoine architectural de l’ensemble Jeanne-Hachette-Marat-Voltaire.

Les aménagements qui découleront de cette étude devront répondre à plusieurs exigences. Concernant les réagencements infrastructurels, une attention particulière sera portée sur l’embellissement des façades et sur l’intégration de l’aspect serviciel dans les programmes immobiliers. S’y ajoutera la proximité des pôles d’activités (commercial, culturel et ludique). Au niveau de l’aménagement paysager, l’intérêt sera axé sur la densification de la canopée, sur le renforcement du maillage des espaces de verdure et sur la réimperméabilisation des sols.