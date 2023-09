Val-de-Marne : Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, le nouveau groupe scolaire de L’Haÿ-les-Roses

La municipalité de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) vient d’inaugurer le nouveau groupe scolaire Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz. L’établissement, d’une superficie de 4 800 m², est situé dans le quartier Paul-Hochart. Il comprend une école maternelle, une école élémentaire et compte une vingtaine de salles de classe. À cela s’ajoutent une cantine ainsi qu’une bibliothèque et un centre de loisirs. En outre, un gymnase de plus de 1 000 m², comprenant une salle omnisports et un dojo, a été aménagé à proximité de l’infrastructure.

Dans le cadre d’une démarche environnementale et afin de répondre aux normes énergétiques en vigueur, les matériaux utilisés pour l’aménagement du site sont biosourcés, et une partie de la toiture de l’établissement a été végétalisée.

Au total, ce chantier a nécessité un budget de près de 18 millions d’euros. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine et de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Entrée de ville Paul-Hochart.