Val-de-Marne : Fresnes se dotera d’un nouveau parc d’activités en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau parc d’activités de Fresnes, dans le Val-de-Marne, comptera trois bâtiments dédiés aux PME et aux TPE du territoire.

En mai 2022 débutera le chantier d’aménagement du nouveau parc d’activités de Fresnes (Val-de-Marne). Le site, d’une superficie de 13 000 m², se situera près du centre commercial La Cerisaie. Il occupera l’ancien emplacement de l’école Edouard Herriot, dont le terrain avait été vendu par la Ville au promoteur immobilier Icade, actuel gestionnaire du centre commercial La Cerisaie.

Ce futur parc, présenté aux habitants en février 2022, donnera la priorité aux PME et aux TPE du territoire. À son ouverture, prévue en 2023, le site devrait permettre la création d’environ 180 emplois. Ce projet, porté par les promoteurs Tresco et Alsei, tous deux spécialisés en immobilier d’entreprise, prévoit l’aménagement de trois bâtiments. Le premier abritera un service de restauration pour pallier le manque dans la zone, et des petits commerces. Les deux autres bâtiments accueilleront des créateurs d’entreprises et des acteurs de l’économie sociale et solidaire, dans des surfaces modulaires de 110 à 350 m².

Les bâtiments adopteront des structures métalliques, avec des bardages en bois. Deux des immeubles seront coiffés de panneaux photovoltaïques. Le troisième sera en revanche recouvert d’une toiture végétalisée.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre de la charte fresnoise de la construction et du logement durable. En plus de favoriser l’emploi dans la commune, il répond aussi à une volonté de complémentarité avec la zone commerciale de La Cerisaie.