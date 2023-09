Val-de-Marne : fin des travaux d’été dans les crèches départementales

Différents travaux sont menés chaque été dans les crèches et les centres de protection maternelle et infantile (PMI) publics du département du Val-de-Marne. Inscrits dans le cadre du plan annuel de la collectivité, les chantiers visent à améliorer l’accueil et le confort des usagers. Ils portent sur des opérations de construction, d’extension, de rénovation, de restructuration ainsi que de mise en accessibilité et de maintenance de ces infrastructures.

Les interventions réalisées ont permis de remettre en état la cuisine de la crèche Clémenceau, à Bry-sur-Marne. À Choisy-le-Roi, la crèche du Parc a fait l’objet d’un chantier d’amélioration énergétique grâce au remplacement des systèmes d’éclairage et à l’installation de films anti-chaleur dans le bâtiment. En outre, des aménagements ont été effectués au niveau de l’accueil de la halte-garderie Liberté, à Maisons-Alfort.

Par ailleurs, des travaux de mise en accessibilité ont été menés dans cinq centres de PMI du département, afin de faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap.