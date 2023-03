Val-de-Marne : extension du réseau de chaleur urbain de Créteil

Depuis le mois de février 2023, des travaux sont réalisés sur le réseau de chaleur de la ville de Créteil (Val-de-Marne). De nouvelles conduites sont posées sur l’avenue du Général-de-Gaulle et sur sa bretelle de sortie. Des canalisations sont également mises en place dans les rues Charles-Gounod, Jean-Gabin et Edmond-de-Goncourt. À partir du mois de mai 2023, des opérations similaires seront menées sur l’avenue des Compagnons-de-la-Libération. D’autres chantiers seront aussi entrepris sur la route de Choisy et sur l’avenue de la France-Libre à compter du mois de juillet prochain.

Dans l’ensemble, les travaux devraient s’achever d’ici à la fin de cette année. Ils visent à relier les parties nord et sud du réseau. Selon la municipalité, ces interventions s’inscrivent dans le cadre du projet d’extension et de modernisation du chauffage urbain. Les nouvelles installations permettront notamment d’augmenter le taux d’énergies renouvelables du mix énergétique à plus de 80 %. Précisons qu’à l’heure actuelle, le réseau est alimenté à 68 % par des énergies de récupération et renouvelables.