Val-de-Marne : environ 4 millions d’euros pour la mise en valeur du château de Vincennes

Les talus du château de Vincennes (Val-de-Marne) laisseront place à un jardin d’agrément. Cette décision a été prise afin de rendre cette cité fortifiée plus visible et de faciliter l’accès aux visiteurs à mobilité réduite. Le 2 octobre 2023, une convention pour ces travaux a été signée entre le ministère des Armées et la Ville.

Les glacis défensifs datant du XIXe siècle, situés au nord du bâtiment, seront entièrement supprimés. Les talus, qui représentaient un obstacle entre l’avenue de Paris et le château, seront nivelés pour créer des espaces dignes de ce site historique. En outre, les 18 arbres existants seront remplacés par 9 chênes chevelus et 36 pruniers de Damas, sélectionnés dans le but d’offrir une canopée plus résistante et mieux adaptée aux défis du réchauffement climatique. Par ailleurs, les arbres qui sont situés en bas des talus et le long de l’avenue de Paris seront préservés.

Le chantier, estimé à 4 millions d’euros, devrait commencer en octobre 2024 et va durer environ quinze mois.