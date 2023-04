Val-de-Marne : entretien de l’ouvrage reliant Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges

Depuis le 24 avril 2023, la circulation sur le pont de Villeneuve (RD136), dans le département du Val-de-Marne, a été réduite à deux voies. Cette restriction a été mise en place en vue de la réalisation de travaux d’adaptation des structures sur l’ouvrage. L’opération porte sur la réfection de la couche de roulement et sur le remplacement des joints de chaussée et de trottoir. Les bordures chasse-roues endommagées seront également remplacées, et les systèmes d’assainissement rénovés. S’y ajoutent la réparation de surfaces en bétons et le nettoyage des sommiers (pièces d’appui du tablier), des culées (poutres au niveau des berges) et des appuis du pont.

Les opérations devraient durer jusqu’à la fin août. Au total, plus de 1 million d’euros sont investis dans leur réalisation. Le financement est assuré par le département du Val-de-Marne. Cette intervention est menée à la suite d’une inspection, effectuée en 2021, qui avait révélé l’existence de désordres au niveau de la structure. Le chantier vise à sécuriser et à pérenniser l’ouvrage.