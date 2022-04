Val-de-Marne : deux nouveaux tronçons de la Bièvre, recouverte aux XIXe et XXe siècles, ont été rouverts

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le cours d’eau enterré de la Bièvre vient de refaire surface sur deux tronçons entre Arcueil et Gentilly.

Christian Métairie, le maire d'Arcueil (Val-de-Marne), a inauguré le 16 avril 2022 les deux nouveaux tronçons du cours d’eau enterré de la Bièvre qui ont été rouverts. Situées à Arcueil et à Gentilly (Val-de-Marne), les portions représentent un total de 600 mètres. Une enveloppe de 7 millions d’euros a été mobilisée pour réaliser les travaux. Ceux-ci incluaient notamment la consolidation des sols aux alentours, le terrassement du lit de la rivière, la création de berges et l’aménagement des rives.

Rappelons que la Bièvre a été enfouie entre le XIXe et le XXe siècle. Pour les porteurs du projet (la région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et le département du Val-de-Marne), la restauration de la rivière permettra d’offrir aux habitants un lieu de fraîcheur en respectant les enjeux environnementaux, urbains et sociaux (réappropriation du cours d’eau par les riverains).

Dans les prochaines étapes du projet, d’autres tronçons seront aussi rouverts à Antony (Hauts-de-Seine), à L’Haÿ-les-Roses, à Cachan, à Gentilly (Val-de-Marne) et à Paris, dans le treizième arrondissement.