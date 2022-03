Val-de-Marne : des travaux sur la rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction et de réhabilitation de logements, entrepris au niveau de la rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges, ne prendront fin qu’en septembre 2023.

Grand Paris Aménagement (GPA) réalise actuellement des travaux de construction et de rénovation de 23 logements et de commerces aux numéros 25 et 64 de la rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Ce chantier se poursuivra jusqu’au 29 septembre 2023. Il permettra d’accroître l’offre locative de la commune et d’optimiser le confort de certains appartements.

Pour assurer le bon déroulement de ces travaux, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a annoncé quelques changements au niveau de la circulation et du stationnement sur cette rue. Tout au long du chantier, la vitesse est limitée à 30 kilomètres à l’heure. Au 64, rue de Paris, le stationnement est interdit sur quatre places de parking, et le trottoir est neutralisé.

Les rues Victor-Duruy et de la Bretonnerie seront ponctuellement interdites à la circulation afin d’assurer la livraison des équipements et outils indispensables au chantier. Ces fermetures se feront successivement, pour minimiser la gêne occasionnée.