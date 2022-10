Val-de-Marne : des stations de cadenas partagés pour vélos créées à Vincennes

Dans le cadre de son plan « Vélo et mobilités douces », la ville de Vincennes a mis en place un dispositif de cadenas partagés dans près de 16 stations aménagées. Elles se situent près des métros et RER. Cette stratégie innovante est le fruit d’une coopération avec la start-up Sharelock.

Il s’agit d’un système sécurisé et verrouillé de 50 cadenas connectés avec une application mobile sur des arceaux. Les utilisateurs ont le choix entre un abonnement mensuel de 10 euros et un usage ponctuel à 0,50 euro. La réservation moins d’une heure avant l’arrivée sur les lieux est possible. Le projet élaboré par la commune encourage la pratique du vélo dans la ville. Par ailleurs, cette solution garantit la sérénité des usagers des deux-roues par rapport aux risques de vol, car une visualisation mobile est possible. Une indemnité forfaitaire de 200 euros sera octroyée à l’utilisateur en cas de vol.

La capacité de stationnement pour les vélos dans la ville va également être augmentée.