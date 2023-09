Val-de-Marne : déploiement d’un espace numérique de travail au sein de deux nouveaux collèges

Le 4 septembre 2023, les élèves des collèges Christiane-Desroches-Noblecourt à Villeneuve-le-Roi et Gisèle-Halimi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ont commencé leur année scolaire dans de meilleures conditions. Ces établissements ont été réhabilités, embellis et végétalisés grâce à l’investissement du Département. Les équipements scolaires ont été rénovés dans le respect des normes environnementales. Leur aménagement vise à offrir aux élèves et aux enseignants un cadre de vie plus adapté.

Dans la même perspective, la collectivité a mis en place, au sein de chaque établissement, un espace numérique de travail (ENT) pour favoriser le travail collaboratif des élèves tout en privilégiant leur autonomie. Le dispositif permet à la fois la continuité pédagogique et administrative ainsi que le rapprochement entre les professeurs, les parents et les élèves. Il facilite, en outre, les recherches autour des projets pluridisciplinaires.

La réhabilitation du collège Gisèle-Halimi, labellisé « bâtiment passif », a représenté un budget de 35 millions d’euros. Celle de l’établissement Christiane-Desroches-Noblecourt a, quant à elle, nécessité un peu plus de 32 millions d’euros.