Val-de-Marne : Demathieu Bard remporte le marché d’aménagement de la gare du Vert-de-Maisons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La gare du Vert-de-Maisons, dans le département du Val-de-Marne, sera mise en service en 2025.

Le 22 mars 2022, le groupe Demathieu Bard, implanté à Montigny-lès-Metz (Moselle), annonce avoir décroché le marché d’aménagement de la gare du Vert-de-Maisons pour la Société du Grand Paris. Cette future infrastructure, construite à 35 mètres de profondeur, se situera à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) sur le tronçon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Cette gare, conçue par le bureau d’études Valode et Pistre, assurera une correspondance avec la gare existante du RER D et pourra accueillir plus de 1 200 personnes. Les travaux d’aménagement vont débuter fin 2022, pour une mise en service d’ici à fin 2025.

Pour le groupe, ce nouveau marché affirme sa pertinence sur des marchés à forts enjeux pour les territoires. Rappelons qu’actuellement, la société aménage les gares d’Orly (Val-de-Marne) et du Bourget (Seine-Saint-Denis), le Centre d’exploitation (CE) de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), et la future ligne 17. Elle a, par ailleurs, récemment livré le dernier tronçon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.