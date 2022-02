Val-de-Marne : début des travaux de rénovation du boulevard Chasteney-de-Géry à Villejuif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux du boulevard Chasteney-de-Géry, estimés à 3,5 millions d’euros, pourraient commencer en septembre 2022.

Depuis 2018, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite sur le boulevard Chasteney-de-Géry à Villejuif (Val-de-Marne), suite à un affaissement de la voirie. Cette situation a provoqué la déviation de la ligne de bus 131 de la RATP, une ligne essentielle pour les habitants des quartiers nord et ouest. En effet, quatre arrêts ne sont plus desservis et l’itinéraire est rallongé. Face à ces désagréments, nombreux sont les Villejuifois à avoir interrogé la Municipalité sur la situation, à l’occasion des Assises de la mobilité.

Les dernières études géotechniques ont permis de fortement réviser à la baisse le montant des rénovations. Celui-ci est dorénavant estimé à 3,5 millions d’euros, contre 8 millions initialement. Pour le financement, la Ville a apporté 1 million d’euros issu du budget 2021. Elle a également sollicité d’autres organismes et collectivités.

Les travaux pourraient intervenir en septembre 2022 pour une durée de dix-huit mois. Ils porteront sur la réduction de la largeur de la voirie pour abaisser la vitesse et supprimer le stationnement sauvage, sur la sécurisation des passages piétons et sur la création d’une bande cyclable et de bordures en granit. La création d’espaces végétalisés est aussi programmée.