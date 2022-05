Val-de-Marne : début des travaux de réalisation de l’extrémité est de la coulée verte La Tégéval

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le Val-de-Marne, une coulée verte de deux kilomètres est en cours de réalisation depuis l’ancienne gare de Mandres-les-Roses jusqu’au chemin des Roses à Servon.

La Tégéval est un projet conçu dans les années 1990 et déclaré d’utilité publique en avril 2013. Il s’agit de la création d’une voie verte indépendante de 96 hectares pour une longueur de 20 kilomètres, dédiée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes. Le tracé concerne sept communes du Val-de-Marne (Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et Mandres-les-Roses) et la commune de Yerres (Essonne). Il vise à relier les espaces naturels régionaux, les parcs départementaux et les liaisons douces locales.

Les premiers travaux ont été réalisés en 2014. Ils avaient permis de relier Créteil à Limeil-Brévannes. La liaison entre les communes de Villecresnes et l’ancienne gare de Mandres-les-Roses a été achevée en 2019.

L’aménagement se poursuivra cette année avec la réalisation de l’extrémité est de la Tégéval par le Syndicat mixte d’études et de réalisation. Le chantier commencera fin mai 2022 pour une durée de huit mois. Il portera sur la création d’un cheminement sécurisé pour piétons et vélos depuis l’ancienne gare de Mandres-les-Roses jusqu’à l’amorce du chemin des Roses à Servon. Le coût de l’opération est estimé à 1,26 million d’euros.