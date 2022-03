Val-de-Marne : début des travaux de mutation urbaine du quartier sud de Choisy-le-Roi en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, l’année 2022 marque un tournant important dans le processus de réaménagement de la partie sud de la ville.

Co-construit avec les habitants, le nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) du quartier sud de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) se concrétise. Les premiers travaux devraient avoir lieu cette année.

L’amélioration et la diversification de l’offre de logements sont l’un des objectifs majeurs du projet. Cela passera par la réhabilitation des immeubles Dumont d’Urville et Magellan et par la construction de plus de 700 logements. Ces derniers seront destinés, pour la plupart, à l’accession à la propriété.

L’amélioration du cadre de vie est aussi au cœur de ce vaste programme. Dans cette optique, le réaménagement des espaces publics est primordial pour maintenir une ambiance apaisée et familiale. La conception de cette partie du NPRU fera l’objet d’échanges entre les habitants et les techniciens du projet.

Par ailleurs, le NPRU du quartier sud de Choisy-le-Roi prévoit des équipements qui faciliteront l’accès à tous les services publics. La construction d’une crèche à Briand-Pelloutier, la réalisation d’un équipement socioculturel ainsi que d’un tiers lieu pédagogique sont ainsi programmés.

Enfin, le projet souhaite répondre aux grands enjeux environnementaux, en repensant les mobilités tout en favorisant l’accès au quartier. Des voies apaisées et partagées ainsi que des pistes cyclables viendront faciliter les modes de déplacement doux. La végétalisation de la future passerelle des Cosmonautes est aussi prévue pour que les usagers puissent profiter de la proximité du fleuve.