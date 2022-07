Val-de-Marne : de nouveaux aménagements sur la place du marché de Champigny-sur-Marne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Valider Valider

La municipalité de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a engagé la requalification de la place du marché, située au centre-ville.

La municipalité de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) poursuit le réaménagement de son centre-ville. Le 20 juin 2022, des travaux de requalification ont été lancés autour de la place du marché.

Dans le secteur est, plusieurs opérations seront réalisées jusqu’au 31 août prochain. Elles porteront, entre autres, sur l’enfouissement des réseaux, la rénovation de l’éclairage, l’aménagement d’espaces verts et la réfection du revêtement de sol. Du côté de la promenade Camille-Pissarro, des aménagements paysagers seront réalisés à partir du mois d’août. La municipalité prévoit également d’augmenter le nombre de places de stationnement sur la section de la rue Mattéoti, entre l’avenue Carnot et la rue de Verdun, ainsi qu’à l’intersection de l’avenue Carnot et du quai Victor-Hugo.

La requalification de la place vise à accompagner les projets immobiliers programmés dans le secteur, dont la construction de 158 logements à l’ouest du marché, l’implantation d’une médiathèque et la création d’une nouvelle halle ainsi qu’un pavillon pour la police municipale.