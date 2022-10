Val-de-Marne : création d’une zone d’aménagement concerté sur les communes de Thiais et d’Orly

D’ici à l’horizon 2030, la zone du Sénia, délimitée par l’aéroport de Paris-Orly et le cimetière parisien de Thiais (Val-de-Marne), sera transformée en une zone d’aménagement concerté (ZAC). L’initiative est portée par la ville de Thiais, la métropole du Grand Paris, le département du Val-de-Marne, la région Ile-de-France et l’État. L’opération vise à créer un nouveau quartier qui sera établi sur une surface de plus de 30 hectares. Le site comptera de nombreux nouveaux logements, des commerces de proximité, des bureaux, des locaux d’activité ainsi que des équipements publics et sportifs.

Dans la détermination des contours du projet, une consultation publique, clôturée le 28 septembre 2022, a été effectuée par l’établissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont (EPA ORSA). Il s’agit de l’organisme en charge du pilotage du programme. Devant être réalisée autour de la future gare de la ligne 14 à Pont de Rungis, la nouvelle ZAC s’inscrira dans la poursuite de la dynamique de la métropole du Grand Paris.

Selon l’EPA ORSA, sa création vise à redorer le secteur du Sénia, qui présente un environnement dégradé et un paysage déstructuré, parsemé d’entrepôts de logistique hétérogènes.