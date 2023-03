Val-de-Marne : création d’un centre de formation aux métiers industriels et numériques à Cachan

Les anciens locaux de l’École nationale supérieure, situés sur le campus de Cachan (Val-de-Marne), vont être rénovés. À l’achèvement des travaux dans deux ans, ce bâtiment de 10 000 m2 de surface de plancher accueillera un centre de formation supérieure avec internat. Cet établissement sera dédié aux métiers industriels et numériques et proposera des parcours allant du bac professionnel au master niveau 7. Les cursus se concentreront sur les thèmes de l’organisation industrielle, la maintenance, la conception, la chaudronnerie-soudage, la gestion des réseaux et la cybersécurité.

Le projet est porté par le Groupe des industries métallurgiques. Selon ce syndicat patronal de la métallurgie, cet investissement de 25 millions d’euros vise à répondre à un besoin de main-d’œuvre autour des métiers industriels. Le choix de l’implantation permettra également un rapprochement avec les entreprises d’Ile-de-France. Précisons que le site regroupera également l’institut universitaire technologique de Cachan, le lycée polyvalent ainsi que les écoles d’ingénieurs EPF et ECAM-EPMI.