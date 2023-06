Val-de-Marne : construction de la résidence Fablet à Ivry-sur-Seine

Une quinzaine d’appartements sont actuellement en cours de construction dans le secteur du métro 7, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il s’agit de logements de deux à cinq pièces, répartis sur deux immeubles de deux et six étages. Devant être achevés au deuxième trimestre 2024, ils seront livrés avec des terrasses ou des jardins privatifs. Par ailleurs, ils seront conçus dans le respect de la réglementation thermique RT2012. Chaque habitation sera notamment équipée d’un système de chauffage au gaz, de doubles vitrages isolants et de thermostats programmables.

Ces appartements formeront la nouvelle résidence Fablet, portée par l’office foncier La Coop foncière. Ils seront commercialisés sur la base d’un contrat en bail réel solidaire (BRS). Concrètement, l’offre permettra une accession à la propriété à des ménages aux revenus modestes. Ces habitations viendront également renforcer le parc immobilier en BRS, exploité par cet organisme de foncier solidaire dans la région Ile-de-France.