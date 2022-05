Val-de-Marne : construction de 345 logements au sein du nouveau quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La construction de 345 nouveaux appartements est programmée dans la zone d’aménagement concerté de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine d’ici à 2024.

Grand Paris Aménagement a signé, fin avril 2022, des contrats de cession pour la construction de 345 logements neufs dans le nouveau quartier de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Ces appartements seront divisés en trois lots. Le premier, dont la réalisation est attribuée au promoteur immobilier Brémond et Lamotte, comprendra 78 logements répartis entre des immeubles d’habitation et des maisons superposées. Le deuxième lot, confié à Adim Immobilier, comptera 86 logements en collectif et six maisons neuves. Le troisième lot, octroyé à la société Nexity, sera constitué de 150 appartements de trois à cinq pièces avec terrasse ou jardin privatif.

Les travaux de construction devraient être lancés au plus tard en juin 2022. Les premières habitations seront raccordées au réseau de chauffage urbain pour une livraison prévue en 2024. En plus d’être équipées de toitures végétalisées, elles bénéficieront aussi d’une certification NF Habitat 7 garantissant un logement de qualité.

Précisons que les trois projets immobiliers font partie des 900 logements qui sont prévus dans le quartier Descartes, premier secteur opérationnel de la zone d’aménagement concerté de la gare des Ardoines.