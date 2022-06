Val-de-Marne : connexion de l’île Fanac au réseau d’assainissement de Joinville-le-Pont

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les habitations sur l’île Fanac à Joinville-le-Pont sont désormais connectées au réseau d’assainissement de la ville.

À Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), une inauguration a eu lieu le 14 mai 2022 sur l’île Fanac, en présence d’Olivier Dosne, le maire de la ville, d’Olivier Capitanio, le président du Territoire Paris Est Marne, et de Marc Guillaume, le préfet de la région Ile-de-France. Il s’agissait d’une cérémonie concernant les travaux d’aménagement et d’embellissement lancés par l’Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Réalisée sur plusieurs années, l’opération a permis, entre autres, d’aménager des espaces de promenade, de conforter les berges de la Marne et de créer un réseau d’assainissement. Concernant ce dernier, les habitations et les bâtiments situés sur l’île sont désormais raccordés aux conduites d’assainissement de la ville grâce à la pose d’une canalisation sous le lit de la rivière.

Un montant de 3,8 millions d’euros, subventionné en partie par l’État, a été investi dans l’ensemble des aménagements. Rappelons que le projet a été réalisé dans le cadre d’un programme d’assainissement des rivières de la Marne et de la Seine afin d’y permettre la baignade en vue des épreuves des Jeux olympiques 2024.