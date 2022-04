Val-de-Marne : confortation des rues Albert-1er et Marguerite à Fontenay-sous-Bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le gros œuvre du chantier des rues Albert-1er et Marguerite a commencé.

Le projet de renforcement des rues Albert-1er et Marguerite à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) a été lancé en 2021 suite à une étude qui a permis d’identifier l’instabilité de leur sol. Il porte sur la réalisation de plus de 200 sondages à plus de 20 mètres de profondeur pour la mise en œuvre de 10 000 mètres cubes de coulis de remplissage.

Les travaux ont débuté le 28 mars 2022 avec des marquages, des repérages et des sondages du sol. Le gros oeuvre du chantier a commencé début avril 2022. Le chantier consistera à ne pas ouvrir toute la chaussée, mais à percer des trous pour injecter du béton dans les galeries afin de combler les creux. Il va durer environ six mois. Un investissement de près de 2 millions d’euros sera mobilisé pour cette opération. Elle est sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville. La maîtrise d’œuvre est confiée au groupe Esiris, une société de l’ingénierie des sols et des structures.