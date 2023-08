Val-de-Marne : chantier de réaménagement de l’école Jean-Moulin, à Orly

Les travaux de reconfiguration et d’extension de l’école Jean-Moulin, à Orly (Val-de-Marne) ont débuté. Les interventions, qui dureront jusqu’en septembre 2025, sont réparties en deux phases. La première concernera l’école maternelle, où de nouveaux locaux de restauration, trois classes supplémentaires et deux nouvelles salles de loisirs seront créés. S’y ajoutera le réaménagement des espaces extérieurs.

Pour la seconde phase, qui concernera l’école élémentaire, les travaux porteront sur l’aménagement de quatre classes et de trois salles dédiées à l’accueil de loisirs et à la cantine scolaire. Une autre salle d’activité sera aussi construite pour accueillir la bibliothèque et le centre de documentation. À cela s’ajouteront la mise à niveau des cours de récréation et la réalisation d’un nouvel aménagement paysager.

Ce chantier de restructuration du groupe scolaire Jean-Moulin s’inscrit dans le cadre du développement de la zone d’aménagement concerté Chemin des Carrières. Les nouveaux locaux permettront de répondre à l’augmentation du nombre d’élèves.